الامن العراقي يطيح بإرهابي خطير في بغداد

2021/03/01 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تفاصيل القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو الحسن القريشي" في منطقة الغزالية ببغداد....

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