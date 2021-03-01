2021/03/01 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ ديالى أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، أن العراق ما يزال يستورد 25% من المنتوجات النفطية، فيما كشفت عن حجم الغاز الذي يحترق سنوياً.وقالت عضو اللجنة النائب زهرة البجاري في حديث لـ” المركز الخبري الوطني” ان “العراق ينتج 75% من احتياجاته من المنتوجات النفطية ويستورد ما تبقى خاصة البانزين والغاز الطبيعي للايفاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: العراق يستورد 25% من المنتجات النفطية..



وهذا حجم ما نحرقه من الغاز سنوياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: العراق يستورد 25% من المنتجات النفطية.. وهذا حجم ما نحرقه من الغاز سنوياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: العراق يستورد 25% من المنتجات النفطية.. وهذا حجم ما نحرقه من الغاز سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).