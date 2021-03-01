ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة مستمر.. كيف سيؤثر على سعر الصرف؟

2021/03/01 | 14:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاثنين عن بيع أكثر من 139 مليون دولار في مزاد العملة.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.53 في المئة لتصل الى 139 مليوناً 530 الفاً و235 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 155 مليوناً و948 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 139 مليوناً 530 الفاً و235 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقوم المصارف باي شراء للدولار بشكل نقدي .

وقام 23 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

وكان الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج، قد كشف ان متوسط سعر الدولار سجل انخفاضا من 1460 دولارا وهو السعر الرسمي للبنك المركزي العراق 1447.5 دينار للشراء و 1457.5 للبيع نتيجة انتعاش مبيعات البنك المركزي من خلال نافذة العملة في الخميس الماضي الى 155.984 مليون دولار بالسعر الرسمي.

واشار الى ان “هذا التحرك في الطلب النقدي ياتي بعد ان قابله جمود في مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار منذ ان تم تخفيض سعر الدينار العراقي نتيجة لوجود افراط في الطلب المحلي الحقيقي على السلع المستوردة خشية تمديد فترات الحضر نتيجة للوباء وكذلك ركون التجار الى القناعة بثبات قرار البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وتعهد وزارة المالية بتعويض التجار والمقاولين عن خسائرهم جراء انخفاض سعر الدينار “.

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