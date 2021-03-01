القبض على احد الارهابيين في صلاح الدين

2021/03/01 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على على احد الارهابيين في الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الابيتر التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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