سوق العراق للاوراق المالية يفتتح شهر اذار بنتائج ايجابية

2021/03/01 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت الجلسة الاول من جلسات شهر آذار، اولى جلسات الاسبوع الجاري، الاثنين، ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.31%.

وجرى خلال الجلسة تداول 3,3 مليار سهم بقيمة 1,8 مليار دينار.

وساهمت 20 شركة رابحة برفع مؤشر البورصة، فيما سجل المؤشر خسارة 7 شركات.

بدورهم باع المستثمرون الاجانب 799 مليون سهم بقيمة 497 مليون دينار بعد تنفيذ 81 صفقة على اسهم 6 شركات.

وتصدرت اسهم شركة مصرف الشرق الاوسط الشركات المتداولة بتداولها 973,6 مليون سهم.

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