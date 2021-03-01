فيلم -الموريتاني” يدين معاملة حقبة بوش للمعتقلين ويكشف الجانب الوحشي لأميركا، - علي المسعود

2021/03/01 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود في التاسع عشر من فبرايرعُرض فيلم "الموريتاني" و الذي يمثل أحدث الأعمال السينمائية التي تصور التجارب الصعبة التي يمر بها نزلاء المعتقل الموجود في القاعدة البحرية الأمريكية الواقعة في خليج غوانتانامو بكوبا، فالفيلم يركز على الرحلة المروعة لـمهندس الاتصالات "محمدّو ولد صلاحي" من وطنه موريتانيا التي اعتُقِلَ فيها بعد شهرين من هجمات سبتمبر/أيلول 2001 واتُهِمَ في أراضيها بالعمل لحساب تنظيم القاعدة قبل أ ......





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