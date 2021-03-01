أولاد الناس- ثلاثية المماليك لريم بسيوني - محمد حسن خليل

2021/03/01 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل في ثلاثية المماليك تقدم لنا ريم بسيوني ثلاثية تاريخية رائعة.



ونحن نعرف الثلاثيات في الأدب المصري بدءا من ثلاثية نجيب محفوظ وحتى ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، وكذلك في الأدب والعالمي مثل ثلاثية إيزابيل الليندي التي تناولت تاريخ شيلي منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين.الرواية التاريخية مأزق في حد ذاتها، فهي عادة ما تغطى فترة زمنية طويلة مع إبراز خلفيتها السياسية والاجتماعية، ولك ......





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