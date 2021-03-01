المحامي والوقار - خالد خالص

2021/03/01 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_خالص تنص المادة الثالثة من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن المحامي يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.



كما يقسم المحامي قبل البدء في ممارسة المهنة على أنه سيمارسها بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية وأن يحافظ على السر المهني وألا يبوح أو ينشر ما يخاف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة.."وتن ......





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