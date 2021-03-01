نائب يكشف عن قرب انشاء (14) مدينة حديثة بواقع (550) ألف وحدة سكنية

2021/03/01 | 15:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب “برهان المعموري” اليوم الاثنين ، عن قرب انشاء (14) مدينة حديثة في عموم المحافظات وبواقع (550) ألف وحدة سكنية يكون لذوي الدخل المحدودة الأولوية فيها.

وقال المعموري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” إن لجنة الخدمات والإعمار النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً في مقرها بحضور وزيرة الاعمار والاسكان ورئيسة هيأة الاستثمار ومديرا التخطيط والاسكان في وزارة الاعمار والاسكان للتباحث حول المشاريع الاستثمارية والوقوف على أسباب التلكؤ الحاصل في تنفيذ عدد منها.

وأضاف المعموري : إن العراق يعاني من أزمة سكنية خانقة ويحتاج معها إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات جدية وتذليل أي معوقات قد تعترض الحلول الحقيقية للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح المعموري : إن عدد الإجازات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بلغت 2400 بينها 400 أنجزت أو قيد الإنجاز فيما هناك 1800 مشروع متلكئ و1000 مشروع سكني ما بين وهمي وغير منجز فضلاً عن أخرى غير مكتملة بالرغم من استمرار المواطنين بدفع الأموال.

وتابع المعموري : وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تذليل كل العقبات التي تعيق دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام ومحاسبة وسحب العمل من الشركات المتلكئة والتعاقد مع أخرى تتمع بالرصانة والكفائة للمضي قدماً في عملية الاعمار.

المعموري كشف عن قرب انشاء (14) مدينة سكنية حديثة في عموم المحافظات وبواقع (550) ألف وحدة سكنية يكون لذوي الدخل المحدودة الأولوية فيها حيث سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان رسمياً عن إحالة عدد منها للتنفيذ المباشر.

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