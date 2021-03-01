بعد الاتهام بتنظيم حملات تشويه. الشرطة الإسبانية تقتحم نادي برشلونة

2021/03/01 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، الإثنين، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مقر نادي برشلونة بغرض البحث عن أدلة تتعلق بمحاولة تشوية سمعة بعض لاعبي الفريق عن طريق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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