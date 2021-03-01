الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في الدجيل

2021/03/01 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على عنصر ينتمي لتنظيم داعش في قضاء الدجيل.وقالت الاستخبارات في بيان، إنه “بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الابيتر التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان “ان الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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