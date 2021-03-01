2021/03/01 | 15:25 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 1 مارس 2021 | 03:16 مساءً

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قطر تبدي استعدادها لبناء دور واطئة الكلفة بالمناطق المحررة

قطر تبدي استعدادها لبناء دور واطئة الكلفة بالمناطق المحررة

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