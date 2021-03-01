2021/03/01 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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