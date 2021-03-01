2021/03/01 | 15:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني وحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة باشرت بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص وعبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص http://cov19reg.phd.iq/ لذا تهيب المواطنين الكرام بالتسجيل والحجز للقاح Covid- 19 والذي أطلقته وزارة الصحة يوم أمس، حيث ستوفر وزارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات: إطلاق الاستمارة الإلكترونية للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات: إطلاق الاستمارة الإلكترونية للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).