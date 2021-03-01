إعلان حظر شامل مرتقب في العراق

2021/03/01 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة النيابية اليوم الاثنين 1/3/2021، عن حظر شامل مرتقب في العراق.

وقال مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي في بيان، ان "المدة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع يتبعها بشكل جزئي".

وبين، ان "الامتحانات الإلكترونية لا تشمل الدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري".

وأشار الموسوي الى ان "آلية الدوام الرسمي للعام الدراسي الحالي لغاية الآن هو إجراء الامتحانات النهائية الكترونياً".

وكان العراق قد دخل منذ 19 شباط الماضي، حظرا شاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرا جزئيا باقي الأيام، لمدة اسبوعين، بعد تفش للسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.

ولمحت وزارة الصحة بتمديد حظر التجوال.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح متلفز أمس الأحد، ان "حظر التجوال ساهم في انخفاض اصابات كورونا ولكن اذا استمرت الاصابات فقد نلجأ للحظر الشامل بعد انقضاء الاسبوعين" مبينا "يحتمل تمديد حظر التجوال بعد مناقشته من قبل اللجنة العليا وقد نلجأ للحظر التام، وهذا يعتمد على قرار اللجنة وبعد مناقشته من قبلها".

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