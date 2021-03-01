مسؤول العلاقات العراقية للـ ا.و.ك يبحث مع الشيخ رحيم الساعدي التعاون المشترك

2021/03/01 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب بمكتبه في العاصمة الاتحادية بغداد اليوم الاثنين، الشيخ رحيم جري الساعدي الامين العام للتجمع من اجل الديمقراطية.

وجرى خلال لقاء استعراض الاوضاع العامة والامور التي تشخص التنسيق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في المجالات الحزبية والتعاون المشترك بين القوى الوطنية.

ورافق الشيخ الساعدي الدكتور عبدالكريم الزهيري والدكتور عدنان العبيدي.

الجدير بالذكر، أن الشيخ رحيم جري الساعدي هو من الشخصيات السياسيه التي كانت في السياسة بان النظام السابق ووصل الى بغداد بمعية الرئيس مام جلال (رحمه الله) بعد السقوط مباشرة والذي الى الان يرتبط معه بعلاقات نضالية .

PUKmedia اعلام العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد

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