صالح مهنئاً في عيد المعلم: واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم

2021/03/01 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرّد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (1 آذار 2021)، بشأن عيد المعلم، فيما دعا إلى دعم المعلمين والارتقاء بهم وحماية حقوقهم.

وقال صالح، في تغريدته التي حصل عليها (بغداد اليوم)، في عيد المعلم، تحية وفاء لـ بُناة الأجيال، المضحّون في ميادين التربية والمعرفة.



نُحيي اخلاصهم وهم يواصلون المسيرة رغم التحديات وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب".

وختم رئيس الجمهورية تغريدته بالقول: "واجبنا دعمهم والارتقاء بهم وحماية حقوقهم".

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