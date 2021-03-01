الكاظمي يستقبل وفد نقابة المعلمين بمناسبة عيد المعلّم

2021/03/01 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفد نقابة المعلّمين برئاسة نقيب المعلّمين وأعضاء من النقابة بمناسبة يوم المعلّم./انتهى7

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