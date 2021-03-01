عاجل: الصحة تسجل 3599 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/01 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 3599 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 3708 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 22 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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