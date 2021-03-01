2021/03/01 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية بناء موازنة 2021 على دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتقليل الاعتماد على النفط.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري إن “موازنة 2021 مبنية على دعم القطاع الزراعي والصناعي للتقليل من الاعتماد على النفط وهذه الخطوة جيدة جدا”.

واشارت الى أن “عودة المعامل وتشجيع القطاع الخاص والزراعة وفرض رسوم وضرائب على الاستيراد سيؤدي الى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي”.

وبينت البجاري أن “ارتفاع اسعار النفط سيذهب لتغطية العجز المال ، والعجز المالي نزل من 71 تريليون دينار الى 25 تريلون دينار”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الاعتماد على قطاعين مهمين في موازنة 2021 وتقليل الضغط على النفط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن الاعتماد على قطاعين مهمين في موازنة 2021 وتقليل الضغط على النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).