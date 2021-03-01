نحو 700 ألف إصابة بالفيروس الفتاك في العراق.. الجائحة تحصد 22 شخصًا

2021/03/01 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 699 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 3600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 3600 إصابة، و22 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3700 حالة تماثل، مع ارتفاع المؤشر إلى 91.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 46 ألف شخص، 410 منهم تحت العناية المركزة.

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