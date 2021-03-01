وزير نفط أسبق يطلق توقعاته بشأن اسعار النفط ووضع العراق المالي خلال العام الجاري

2021/03/01 | 15:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم , الاثنين , ان أسعار النفط ستستمر بمعدل بيع جيد للعام الجاري وستترواح اكثر من 60 دولارا، مشيرا الى ان ذلك سيدفع الحكومة الى استثمار الفائض لانجاز موازنة تكميلية.

وقال بحر العلوم في تصريح صحفي , ان ” أسعار النفط ستواصل الارتفاع بشكل مقبول وسوف لن تهوي هذا العام بل ستحافظ على أسعار اكثر من 60$”، مؤكدا أن “أسعار النفط لن تتخطى الـ 70$ بسبب عوامل عده منها انخفاض الاحتياطي النفطي الأمريكي وبشائر اللقاحات ضد جائحة كورونا ” .

وأضاف ان ” بقاء الأسعار بهذا المستوى بالتأكيد سيدفع الحكومة الى استغلال الفائض النقدي نتيجة الارتفاع الى انجاز موازنة تكميلية وسد العجز في الموازنة الحالية ” .

ودعا بحر العلوم دول أوبك بلاس الى “الحفاظ على الأسعار الحالية وعدم التوجه بارتفاع أسعار النفط بشكل عال لكونه سوف يشجع منافسة النفط الصخري ”

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