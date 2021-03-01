مصطفى الكاظمي يستقبل وفد نقابة المعلمين بمناسبة عيد المعلّم

2021/03/01 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفد نقابة المعلّمين برئاسة نقيب المعلّمين وأعضاء من النقابة بمناسبة يوم المعلّم.

وقدّم الكاظمي في مستهل اللقاء التهنئة لوفد المعلمين بعيدهم قائلًا: إن لي الشرف أن أقف أمام أساتذتي من المعلمين وأن أشاركهم عيدهم، وبين إن معنى المعلّم وأهميته يتجسّدان بتمثيله الحضارة، حيث أن التعليم مثّل أول نقلة نوعية في مسيرة الحضارة الإنسانية بنقل المعرفة من جيل الى آخر.

وأكد الكاظمي في حديثه الى الوفد إطلاعه الدقيق على الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم اليوم في العراق، كذلك إيمانه بأن جهود الأسرة التعليمية والمؤسسات التربوية لن تذهب سدى، وإن العقبات الظرفية ستزول أمام الإصرار على تجاوزها، مثلما نجحنا في تجاوز كل التحديات الأخرى.

وأضاف الكاظمي: إننا حين نقول إن العراق هو معلّم الحضارة، فذلك لأن هذه البلاد نقلت معارفها الى الإنسانية جمعاء، وهذا يلقي ضوءا على دوركم الأساس في إحياء حركة التنوير والثقافة، وهي مهمة ليست بالسهلة.

كما أعرب الكاظمي خلال اللقاء، عن يقينه بأن يرى المعلم العراقي وقد صار بمثابة الأم والأب والصديق للاجيال الناشئة.

وقال الكاظمي: أوصيكم بألّا تقصروا إزاءهم، فلا مستقبل دون أن نعلّم أجيالنا القادمة ونربيها على قيم المحبة والتسامح والوطنية.

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