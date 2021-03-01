الكاظمي: العقبات الظرفية ستزول مثلما نجحنا في تجاوز كل التحديات الأخرى

2021/03/01 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، العقبات الظرفية التي تقف امام التعليم بالعراق ستزول أمام الإصرار على تجاوزها، مثلما نجحنا في تجاوز كل التحديات الأخرى.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إستقبل اليوم، وفد نقابة المعلّمين برئاسة نقيب المعلّمين وأعضاء من النقابة بمناسبة يوم المعلّم، […]

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