الخدمات النيابية تكشف عن قرب انشاء 14 مدينة حديثة.. وهؤلاء المشمولون

2021/03/01 | 15:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاثنين، عن قرب انشاء (14) مدينة حديثة في عموم المحافظات وبواقع (550) ألف وحدة سكنية يكون لذوي الدخل المحدودة الأولوية فيها.

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