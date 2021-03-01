منصة “يس عراق” تنشر رابط التسجيل على لقاح كورونا المرتقب وصوله للعراق

2021/03/01 | 15:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين رابط التسجيل على لقاح كورونا للمواطنين بشكل عام.

وكان وزير الصحة قد اعلن عن ان وزراته ستطلق رابطا الكترونيا لحجز من خلاله المواطنون حصتهم من لقاح كورونا”.

للاطلاع على منصة الحجز الالكترونية اضغط هنا

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