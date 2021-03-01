الموقف الوبائي: الحصيلة تلامس 700 ألف إصابة.. والجائحة تلتهم 22 شخصاً

2021/03/01 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 3599 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 3708 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 22 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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