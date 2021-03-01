تسجيل 3599 إصابة و22 حالة وفاة بكورونا في عموم العراق

2021/03/01 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3599 إصابة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيان الصحة الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخةً منه، اليوم الإثنين 1 آذار 2021، اكتسب 3708 من المصابين بفيروس كورونا في العراق الشفاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 حالة.

وبتسجيل هذه الحالات، يصل العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في العراق، إلى 699088، شفي منهم 639639، وتوفي 13428.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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