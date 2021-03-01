تسجيل 197 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/03/01 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، وفاة شخصين مصابين بفيروس كورونا في الإقليم، فيما تم تسجيل 197 إصابة جديدة.

وذكر بيان للوزارة، أنها اجرت خلال 24 ساعة ماضية 6322 عملية فحص، وسجلت من خلالها 197 إصابة جديدة توزعت على الشكل التالي:

• (85) اربيل

• (47) السليمانية

• (56) دهوك

• (5) گرمیان

• (4) رابرين

كما سجلت تعافي 111 شخصاً

• (32) اربيل

• (34) السليمانية

• (41) دهك

• (4) گرمیان

وسجلت أربيل حالة وفاة لمصاب بالفيروس وكذلك محافظة دهوك.

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب 109151 شخصاً، تعافى منهم 103625، وتوفي 3521.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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