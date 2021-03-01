2021/03/01 | 15:58 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

نشر البروفيسور وأستاذ علم المناعة في كلية الطب جامعة بغداد سابقاً، سند البلاغي، معلومات عن لقاح &q...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لقاح سينوفارم الصيني والعراق.. مختص يكشف الانسب للبلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لقاح سينوفارم الصيني والعراق.. مختص يكشف الانسب للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).