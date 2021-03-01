البن والجرح العميق - - شوقية عروق منصور

#شوقية_عروق_منصور الــــبن والجــرح العــمـيق – قصة قصيرة ما ان وصل الى الزقاق حتى شعر بأجواء باردة ، رطبة ، تهجم على جلده ، تتسلل الى مساماته المفزعة المقشعرة ، رائحة عفن قديم ممزوجة برائحة بول كريهة التصقت بذرات التراب المشرئبة على الحيطان المتآكلة ، العارية ..
والتي تساقط دهانها واصبح من الصعب معرفة الالوان التي دهنت عليها سابقا ..
شعر بالدم ينساب من جرحه ..
مسح وجهه ..
خلع قميصه ووضعه على رأسه ، فوق جرحه ......
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