البن والجرح العميق - - شوقية عروق منصور

2021/03/01 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور الــــبن والجــرح العــمـيق – قصة قصيرة ما ان وصل الى الزقاق حتى شعر بأجواء باردة ، رطبة ، تهجم على جلده ، تتسلل الى مساماته المفزعة المقشعرة ، رائحة عفن قديم ممزوجة برائحة بول كريهة التصقت بذرات التراب المشرئبة على الحيطان المتآكلة ، العارية ..



والتي تساقط دهانها واصبح من الصعب معرفة الالوان التي دهنت عليها سابقا ..



شعر بالدم ينساب من جرحه ..



مسح وجهه ..



خلع قميصه ووضعه على رأسه ، فوق جرحه ......





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