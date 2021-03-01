2021/03/01 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اقترحت خلية الازمة النيابية، اليوم الإثنين، عدة مقترحات بشأن لقاحات كورونا، وحظري التجوال الجزئي والكلي.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الازمة النيابية، حسن الكعبي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأخير، ترأس اجتماعا موسعا لخلية الازمة النيابية بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة، قتيبة الجبوري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الازمة النيابية تقترح عدة توصيات بشأن لقاحات كورونا وحظر التجوال المركز الخبري الوطني.

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