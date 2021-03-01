2021/03/01 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني وقعت صدامات بين المحتجين والقوات الامنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الإثنين، فيما أقدمت القوات الامنية على غلق شارع السعدون باتجاه ساحة الفردوس.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “العشرات من المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتضامن مع الاحتجاجات في ذي قار”.وأضاف مراسلنا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية بساحة التحرير والأخيرة تغلق شارع السعدون المركز الخبري الوطني.

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