صحة كربلاء تخفض عدد الفحوصات الخاصة بمرضى كورونا

2021/03/01 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم

الاثنين، الموقف الوبائي للمحافظة،

فيما كشف الموقف عن تخفيض عدد الفحوصات

اليومية الخاصة بمرضى كورونا.

وذكر قسم الصحة العامة بدائرة صحة

كربلاء، في بيان تلقت وكالة نون

الخب

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