النزاهة تنقض قرار مخففا صادرا بحق مدير عام وتطالب بتشديده

2021/03/01 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقضت هيئة النزاهة قرار محكمة جنح الرصافة بالحكم على مديرٍ عامٍّ أخفى مصالحه الماليَّة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها مليون دينار وذلك لعدم قناعتها بشدة الحكم.

الهيئة أصدرت بيانا أشارت فيه الى تصديق الهيئة التمييزية قرار الإدانة، مبينة انها وجدت العقوبة المقضيُّ بها خفيفةً لا تتناسب مع الفعل المُرتكب، ولا تُحقّق الردع المطلوب، بعد ان أظهرت التحقيقات إقدام المُتَّهم على عدم التصريح بامتلاكه ثلاثة عقاراتٍ، كانت عبارة عن شقَّتين في لبنان وداراً في منطقة الحريَّة مُسجَّلةً باسم أبنائه في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، خلال مُدَّة تولّيه منصب مديرٍ عامٍّ في وزارة الصناعة والمعادن، داعية الى تشديد العقوبة من خلال الطعن أمام محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحاديَّة.

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