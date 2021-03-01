الفتلاوي: الكتل السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة للإسراع بتمرير الموازنة خلال الأسبوع الجاري

2021/03/01 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، عن نية الكتل السياسية اجراء حوارات مكثفة يوم غد الثلاثاء بهدف التوصل الى تفاهمات مشتركة تمهيدا لإقرار الموازنة.

وقال الفتلاوي ان الكتل السياسية وممثلي إقليم كردستان في بغداد يسعون الى إيجاد حل لملف الموازنة، لإدراكهم ضرورة حسمه في الأسبوع الجاري، مؤكدا وجود عدد من نقاط التفاهم المشتركة بين بغداد وأربيل، والتي من شأنها التمهيد لتمرير موازنة الفين وواحد وعشرين بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

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