2021/03/01 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 1 مارس 2021 | 04:54 مساءً

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وزارة الصحة تطالب برفع التسكين عن أبطال الجيش الأبيض بجميع عناوينهم ومنحهم المخصصات

تناشد وزارة الصحة والبيئة مجلس النواب الموقر للأسراع في اقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي للاعوام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ و ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية ومجابهة جائحة كورونا التي تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة جائحة كورونا في كافة محافظات العراق، و تعرض ابطال الجيش الابيض الى عدد كبير من التضحيات والاصابات والتي تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار، وكذلك ندعو الى رفع التسكين عن ابطال الجيش الابيض بكافة عناوينهم و منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.



أننا على ثقة من تحمل الجميع لمسؤلياتهم لحفظ الامن الصحي العراقي وسلامة المواطن العراقي

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