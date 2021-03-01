ضبط إرسالية حديد تسليح في المنذرية وإعادتها إلى البلد المصدر

2021/03/01 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الكمارك، الاثنين، إعادة إرسالية حديد تسليح "لفشلها" في الفحص.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، إنه "تمكن موظفو كمرك المنذرية اليوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٣/١ من إعادة اصدار إرسالية حديد تسليح مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضاف، أن "الإرسالية ضبطت في مركز كمرك المنذرية الحدودي، وتمت إعادتها بسبب فشلها في الفحص حسب كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

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