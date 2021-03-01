الكعبي يدعو الحكومة لمراعاة الوضع المعيشي للمواطنين عند تطبيق اجراءات الحظر

2021/03/01 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة الى مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “الكعبي ترأس اليوم الأثنين اجتماعا موسعا لخلية الازمة النيابية، استضافت خلاله وكيل وزير الخارجية والمدراء العامون في وزارة الصحة، لبحث اخر التطورات فيما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة والوقوف على اسباب تأخر وصول اللقاحات”، مبينا ان “الاجتماع انتهى بعدد من التوصيات منها دعوة وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات ، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن ، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد”.

واكد الكعبي، ان “وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليــا في البلاد”، مشيرا الى “سعي مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل لكل فئات المجتمع”، داعيا الحكومة الى “وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي”.

ولفت البيان، الى ان “الخلية اوصت بدعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي، ومراعاة في هذا الشأن بتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري”، مشددا على “الاسراع بشراء اللقاحات المقرّة عالميآ وضمان وصولها و توزيعها بالشكل العادل لكافة ابناء الشعب العراقي ، فيما جرى التركيز على ضرورة تفعيل الدور الاعلامي لوزارة الصحة وتوضيح كل تفاصيل اللقاح وتطور الوضع الوبائي لفايروس كورونا”.

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