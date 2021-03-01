محافظ السليمانية: لا احتفالات ولا تجمعات في عيد نوروز

2021/03/01 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم الاثنين، انه لن يسمح باقامة اية حفلات او تجمعات كبيرة ومزدحمة بمناسبة اعياد نوروز، مضيفا ان هذا الحظر بقرار اللجنة العليا للعمليات في المحافظات.

وقال ابو بكر، انه بقرار اللجنة العليا للعمليات، تم حظر التجمعات المزدحمة ولن يتم السماح باقامة حفلات خلال المناسبات.

واضاف، ان المناسبات ستكون فقط عن طريق باقات الورود والبيانات وليس بالتجمات المزدحمة.

واوضح المحافظ، انه لن يتم السماح باقامة اية تجمعات او ازدحامات بمناسبة اعياد نوروز.

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