الاعرجي وحقوق الانسان يبحثان التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات

2021/03/01 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق عقيل الموسوي، التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في العراق.

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