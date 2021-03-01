الصحة توجه مناشدة لمجلس النواب بشأن الخريجين وتدعو لرفع التسكين عن أبطال الجيش الأبيض

2021/03/01 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مناشدة إلى رئاسة مجلس النواب للاسراع باقرار الموازنة لغرض مباشرة الخريجين المشمولين بالتدرج الطبي، فيما دعت غلى رفع التسكين عن أبطال الجيش الأبيض.

وناشدت الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "مجلس النواب الموقر للأسراع في اقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي للاعوام 2018 - 2019 و 2019 - 2020 وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية ومجابهة جائحة كورونا".

وأشارت الصحة، في البيان إلى أن مواجهة الجائحة، "تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة جائحة كورونا في كافة محافظات العراق، وتعرض ابطال الجيش الابيض الى عدد كبير من التضحيات والاصابات والتي تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار".

ودعت الوزارة الى "رفع التسكين عن ابطال الجيش الابيض بكافة عناوينهم و منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات"، معربة عن ثقتها بـ"تحمل الجميع لمسؤلياتهم لحفظ الامن الصحي العراقي وسلامة المواطن العراقي".

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