مناقشة اخر الاستعدادات لزيارة البابا المرتقبة الى نينوى

2021/03/01 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/عقد محافظ نينوى نجم الجبوري اجتماعا موسعا ضم نوابه ومستشاريه واغلب مدراء الدوائر الحكومية.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان"الاجتماع عقد لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة البابا المرتقبة الى العراق في الخامس من الشهر الجاري والتي ستتضمن في جدولها زيارة الى مدينة الموصل و قرقوش وسهل نينوى "/انتهى

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