محتجون في البصرة يطالبون بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة

2021/03/01 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا/ تظاهر المئات من المواطنين في البصرة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في ساحات التظاهر وتقديمهم للقضاء .واكد المتظاهرون في تظاهرة انطلقت من ساحة الزعيم عبدالكريم قاسم وسط المدينة،على تضامنهم مع احتجاجات ومطالب المتظاهرين لابناء الناصرية ومحاسبة الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة./ انتهى

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