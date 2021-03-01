ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في العراق

2021/03/01 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاثنين في عموم محافظات العراق....

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