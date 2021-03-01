الصحاف: البابا عازم على إجراء زيارته للعراق والزيارة تمثل مهمة وطنية للدولة ومؤسساتها

2021/03/01 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عن عزم بابا الفاتيكان إجراء زيارته إلى العراق في موعدها المقرر.

وقال الصحاف ان الجهد المقدم حتى الساعة من جميع مؤسسات الدولة وضمن الفرق الفرعية للجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة البابا، تكشف مدى الاهتمام العالي بهذه الزيارة وحشد وتيسير جميع الإمكانات لها، لما تعكسه من أهمية العراق تاريخا وثقافة وحضارة، فضلا عن كونها تمثل مهمة وطنية للدولة ومؤسساتها.

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