محافظ أربيل ينفي الأنباء التي تحدثت عن فرض حظر التجوال

2021/03/01 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأنباء التي تتحدث عن فرض حظر التجوال ووصفها بغير الصحيحة.

ووجه محافظ أربيل دعوة إلى المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية، مشيراً إلى أن التقيد بالتعليمات في الأماكن العامة ليس بالمستوى المطلوب.

ورهن محافظ أربيل تغيير الإجراءات الحالية وإصدار قرارات جديدة بمضمون التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة إلى اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

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