الصحة توجه مناشدة للبرلمان بشأن الخريجين

2021/03/01 | 17:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، مناشدة إلى مجلس النواب بشأن خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “تناشد مجلس النواب الموقر للإسراع في اقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي للاعوام ٢٠١٨ – ٢٠١٩ و ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية ومجابهة جائحة كورونا التي تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة جائحة كورونا في محافظات العراق كافة”.وأضافت، أن “أبطال الجيش الابيض تعرض إلى عدد كبير من التضحيات والإصابات والتي تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار”.ودعت الى “رفع التسكين عن ابطال الجيش الابيض […]

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