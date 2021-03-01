2021/03/01 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة العراقية في العاصمة الاردنية عمان، اليوم الاثنين، تعليق العمل لمدة اسبوع، بسبب تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.وذكرت السفارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “نظراً لحصول إصابات بين عدد من موظفي السفارة، وبناء على توصيات خلية الأزمة الاردنية بهذا الشأن وحرصاً على سلامة الجميع، نود اعلامكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية النيابية تخاطب وزارة التربية بتزويدها بجدول المحاضرين والحرفيين المجانيين المركز الخبري الوطني.

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