2021/03/01 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تعلن إكمالها جميع مواد الموازنة وبانتظار التصويت المركز الخبري الوطني.

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